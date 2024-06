A una settimana dalla scomparsa, si cerca ancora Cristian

A una settimana dalla scomparsa, si cerca ancora Cristian.

Prosegue da 8 giorni la ricerca di Cristian Molnar disperso nel Natisone. Migliorate le condizioni meteo e del fiume, sommozzatori e vigili del fuoco sono impegnati nell’ispezione dei fondali.

Il 25enne romeno è stato travolto dalle acque del Natisone assieme alle amiche Patrizia e Bianca. Gli esperti del luogo hanno ricordato che in passato, un uomo - disperso mentre praticava attività sportive subacquee - venne ritrovato solo dopo due anni. Il sindaco di Premariacco, Michele De Sabata, in costante contatto con la macchina dei soccorsi, ha spiegato che "fino a domenica il numero di persone resterà il medesimo". Nel caso in cui, però, entro quella data non sarà trovato il corpo, "da lunedì le ricerche saranno per forza di cose concentrate in ambiti specifici e, dunque, non ci sarà l'attuale mobilitazione. Ciò non significa - ha puntualizzato il sindaco - che non si proseguirà fino a che non sarà restituito Cristian alla propria famiglia".

