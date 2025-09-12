POLITICA ITALIA A vent'anni dall'ultima riforma, ecco cosa cambia per i dottori commercialisti Il consiglio dei ministri approva il disegno di legge delega per il riordino della professione

Tempi più rapidi per diventare dottore commercialista ed esperto contabile, col tirocinio per accedere all'abilitazione previsto già durante il corso di studi universitari. Ecco il nuovo disegno di legge delega per il riordino della professione approvato dall'ultimo consiglio dei ministri e che, entro un anno dall'entrata in vigore, dovrà emanare un decreto legislativo per rendere più moderno un comparto che conta 120mila soggetti in tutta Italia.

A vent'anni dall'ultima revisione, si punta a prevedere una disciplina organica per operare in forma associata o societaria. Si terrà conto anche delle rilevazioni delle Casse di previdenza, secondo cui il reddito di chi lavora insieme ai colleghi è mediamente 2,4 volte superiore di quanti lavorano individualmente. C'è poi la necessità di rispettare le disposizioni di legge sull'equo compenso, prevedendo che siano stabiliti specifici parametri degli emolumenti per le prestazioni. Entusiasta il presidente dei commercialisti, de Nuccio, che ringrazia il governo di aver “preservato la funzione centrale del nostro sistema economico e fiscale”.

Il presidente della Repubblica Mattarella ha chiuso la sua visita ufficiale in Slovenia e Capodistria, città transfrontaliera ricca di storia e lacerazioni. La diversità, ha aggiunto il capo dello Stato, è un valore che rende più forti, consolida la struttura sociale di ogni Paese. Buone notizie infine dall'Istat, che rileva un tasso di occupazione nel Mezzogiorno, salito al 50,1%, il dato più alto dall'inizio delle serie storiche dell'Istat nel 2004, per persone tra i 15 e i 64 anni di età.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella



