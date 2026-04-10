CINEMA A Wes Anderson il Fellini Award Rimini 2026 Il regista americano sarà premiato al teatro Galli il 21 aprile

Rimini accoglie uno tra i registi più originali e influenti del cinema contemporaneo e lo celebra. A Wes Anderson va il Fellini Award Rimini 2026. Cerimonia di premiazione in programma martedì 21 aprile alle 16 al Teatro Galli.

Dopo Alfonso Cuarón, già insignito del premio lo scorso dicembre, prosegue il filone internazionale con un altro grande cineasta, “autore di un universo visivo inconfondibile, da cui sono nate opere iconiche come I Tenenbaum, Moonrise Kingdom, Grand Budapest Hotel e Asteroid City. Uno sguardo sul mondo che lo rende “immediatamente riconoscibile”, in naturale accostamento con l'universo felliniano.

“Già da tempo avevamo invitato Wes Anderson a Rimini, per fargli conoscere il progetto museale ispirato a Federico Fellini – spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad – Un invito che il regista ha deciso di raccogliere in concomitanza di questo suo ultimo viaggio in Italia”.

"Per la capacità di inventare e dare vita a mondi originali, Wes Anderson è un artista molto vicino a Federico Fellini – aggiunge il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli, coordinatore del Premio - difficile immaginare un candidato migliore per questa seconda edizione del rinnovato Premio Fellini".

Insomma, due colonne del cinema mondiale a Rimini a distanza di pochi mesi – rimarca l'assessore alla cultura Michele Lari -, un risultato forse impensabile fino a poco tempo fa e che nasce da un’idea”. "Qui parliamo non soltanto di un omaggio, - dichiara - ma andiamo veramente a celebrare quella che è una vera e propria parentela artistica, quella fra Wes Anderson e Federico Fellini, che si differenzia per i mondi che tutti e due questi grandissimi hanno creato, mondi che non c'erano, per tutto l'entusiasmo che gira attorno anche a quelle che sono delle specificità. Sappiamo che la città saprà condividere a pieno questo bellissimo momento e questo momento importante per tutto quello che è un contesto ed è un progetto cinema che come amministrazione stiamo portando avanti e in cui crediamo veramente tanto".

Nel video l'intervista a Michele Lari, Assessore alla Cultura Comune di Rimini.



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