A1: rimorchio in fiamme tra Reggio e Modena, code fino a 7 chilometri.

Intorno alle sette e un quarto sull'autostrada A1 Milano-Napoli un rimorchio di un tir è andato in fiamme all'altezza del chilometro 155: il tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena - direzione Bologna - è stato temporaneamente chiuso causando code fino a 7 chilometri.

A quanto si apprende, il conducente avrebbe staccato la motrice in tempo e non sarebbe ferito. È stato poi riaperto su una corsia il traffico sulla A1. Il mezzo aveva un ingente carico di carta per cui le operazioni di spegnimento sono particolarmente complesse e sono tutt'ora in corso da parte del comando di vigili del fuoco di Reggio Emilia. Nessuna persona è rimasta coinvolta.





Coda di 7 km tra Reggio Emilia e bivio A1/A22 Brennero-Modena per veicolo in fiamme. #PoliziaStradale sul posto per regolare viabilità. Modena Nord è l'entrata consigliata verso Bologna. Uscita consigliata a Reggio Emilia provenendo da Milano. #essercisempre pic.twitter.com/aUgYjBboOg

