A10: dal pattinatore solitario all'inversione a U, manovre vietate in autostrada [VIDEO]

Dall'uomo sui pattini a rotelle all'inversione a U. L'autostrada A10 che collega Ventimiglia a Genova protagonista in questi giorni per condotte scorrette. Il 20 agosto il pattinatore solitario che alle forze dell'ordine ha risposto candidamente che stava "solo" seguendo le indicazioni del suo navigatore satellitare. Il 23 agosto, intorno alle 20, il mezzo pesante che, all'imbocco di una della gallerie dell' autostrada, ha pensato bene di fare una pericolosissima inversione di marcia, approfittando della mancanza di spartitraffico, seguito, poco dopo, da un'auto. Manovra vietata che per fortuna on ha avuto gravi conseguenze e soprattutto non è sfuggita alle telecamere della Polizia di Stato che ha fermato i due conducenti, ritirato loro la patente e multato per 8 mila euro.

