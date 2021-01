A14: auto contro cantiere in direzione sud, perde la vita un19enne - FOTOGALLERY

Terribile incidente sulla Autostrada alle 17.50. Una Opel corsa targata Bologna stava viaggiando in direzione sud, quando subito dopo il Casello di Rimini nord, all'altezza del Km 117, il ragazzo alla guida ha perso il controllo dell'auto finendo contro un cantiere sulla corsia di emergenza. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Autostradale. L' utilitaria ha investito tre operai che sono rimasti feriti, ma la peggio per il giovane alla guida, il 19 enne è morto poco dopo l'arrivo del 118 nonostante ogni tentativo di rianimarlo. Sul posto diverse ambulanze e mezzi dei Vigili del Fuoco. Due degli operai sono stati trasferiti al pronto Soccorso del Bufalini di Cesena, uno, con ferite meno gravi, si trova agli Infermi di Rimini.





La Polizia ha poi liberato la corsia di sorpasso, consentendo il deflusso del traffico autostradale. Ma è stata una giornata decisamente difficile con un altro incidente avvenuto sempre sulla A14 pochi chilometri più avanti, dove una bisarca avrebbe tamponato un autotreno.

