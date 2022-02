INCIDENTE A14: auto si ribalta in direzione nord dopo Rimini

A14: auto si ribalta in direzione nord dopo Rimini.

Una vettura stava percorrendo la A14 in direzione Nord quando, dopo aver superato il casello di Rimini Nord, al Km 117 il conducente ha perso il controllo. La vettura ha sbandato finendo per ribaltarsi su un lato. Sul posto sono intervenuti il 118 e una pattuglia della Polizia autostradale. A causa dell'incidente si è formata una coda di alcuni chilometri, ora in risoluzione.

seguiranno aggiornamenti

