A14: autoarticolato in fiamme tra i due caselli di Rimini, nessun ferito

Traffico Rallentato sulla A14 Bologna-Ancona in direzione del capoluogo emiliano romagnolo tra Rimini sud e Rimini Nord per un veicolo in fiamme. L'incidente è avvenuto poco dopo l'ingresso sud dell' autostrada. Avvertito anche dagli abitanti della zona per un forte scoppio. Il traffico ha subito qualche rallentamento ma non vi sono stati feriti.

I vigili del fuoco di Rimini sono intervenuti alle 8:50. L'autoarticolato stava trasportando del polistirolo, per questo motivo la coltre di fumo nero si è resa visibile da tutta la città. La centrale operativa VF ha provveduto da subito ad inviare un autopompaserbatoio (con carico estinguente di circa 4000litri) e un autobottepompa (con carico estinguente di circa 6000litri). Le sette unità dei VVFF hanno spento il fuoco, coadiuvati per quel che riguarda la sicurezza sulla strada, dalla pattuglia della polizia autostradale e dalla vettura ente autostrade già presenti sul posto.

Le squadre hanno poi ripristinato la totale sicurezza sull'autostrada.



