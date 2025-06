A14: autobus in fiamme vicino al casello di Cattolica

Paura nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A14, poco dopo il casello di Cattolica in direzione sud, dove un autobus è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Ancora incerte le cause dell’incendio: secondo le prime informazioni, sono in corso verifiche per ricostruire la dinamica e accertare l'origine del rogo. Il mezzo, che viaggiava in direzione sud, ha preso fuoco all’improvviso e in pochi minuti le fiamme si sono propagate, distruggendolo completamente. Al termine dell’incendio, dell’autobus non è rimasta che la scocca esterna, annerita e deformata dal calore.

Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche la Polizia Stradale, che ha gestito la viabilità e provveduto a ridurre il traffico a una sola corsia, per consentire le operazioni di soccorso. L’incendio ha generato una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, costringendo le autorità a chiudere parzialmente il tratto autostradale interessato.

Le ripercussioni sulla circolazione non si sono fatte attendere: rallentamenti si sono registrati anche sulle strade limitrofe, in particolare sul ponte che collega all’ospedale Franchini e alla zona industriale di Cattolica, con deviazioni e disagi per gli automobilisti. Presenti sul luogo anche le forze dell’ordine locali, impegnate nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell’intera area.

[Banner_Google_ADS]







Foto Gallery

I più letti della settimana: