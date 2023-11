A14: Autotreno si ribalta, chiusa l'uscita Rimini Nord verso sud

A14: Autotreno si ribalta, chiusa l'uscita Rimini Nord verso sud.

Nella tarda mattinata grave incidente sulla A14 in direzione Sud, un autotreno che stava uscendo dall'autostrada all'altezza di Rimini Nord, si è ribaltato nell'affrontare una curva. Sul posto l'ambulanza e i Vigili del Fuoco per estrarre il conducente. Pesanti ripercussioni per il traffico, come segnalato dalla società Autostrade. Il pesante mezzo, che conteneva bottiglie di vetro, è andato completamente distrutto.

