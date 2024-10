CESENA A14: Bmw vola fuori strada all'alba, conducente liberato dai Vigili del fuoco Il conducente ha fatto tutto da solo

A14: Bmw vola fuori strada all'alba, conducente liberato dai Vigili del fuoco.

I Vigili del fuoco di Cesena sono intervenuti attorno alle 5.00 di venerdì 4 ottobre per una violenta fuoriuscita in A14: tra i caselli di Cesena sud e Cesena nord in direzione Bologna. I soccorritori giunti sul posto hanno lavorato per aprire la portiera con le attrezzature idrauliche in dotazione e liberare il conducente che era rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo, dopodiché hanno verificato le condizioni di sicurezza. La vettura, una Bmw, ha fatto tutto da sola, senza coinvolgere altri mezzi. Sul posto anche il 118 e la Polizia Stradale che ha regolato il traffico per consentire l'intervento di soccorso.

Una persona è rimasta ferita con lievi traumi è stata portata all' ospedale Bufalini dal personale sanitario.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: