A14: camion frigorifero esce di strada, perde la vita 50enne, illeso il figlio

È un camionista greco di 51 anni la vittima dell'incidente avvenuto la notte scorsa, intorno alle 3, sulla A14, direzione sud, tra i caselli di Valle Rubicone e Rimini Nord. L'uomo viaggiava su un camion frigorifero guidato dal figlio di 20 anni ed è morto sul colpo. L'autotreno, per cause in corso di accertamento dalla polstrada, ha sbandato e si è ribaltato in una scarpata. Il 51enne è stato sbalzato fuori ed è rimasto schiacciato dal semirimorchio. Illeso il figlio.



