AUTOSTRADA A14: camion si schianta e prende fuoco, muore il conducente

Una persona è morta in un incidente stradale intorno alle 5 sull'A14, nel tratto tra Riccione e Cattolica, in direzione Ancona. Un camion si è schiantato autonomamente contro le barriere antirumore a lato della carreggiata, dopodiché ha preso fuoco. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale di Forlì e il personale della direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Per il conducente, un 60enne originario delle Marche, non c'è stato nulla da fare. Sono state chiuse due corsie di marcia per consentire l'intervento, i Vigili hanno lavorato fino alla mattina per recuperare il mezzo pensante. Non si sono registrati problemi al traffico.

