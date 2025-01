CESENA A14: Camion travolge cantiere sulla corsia sud, muore operaio di 52 anni. Traffico in tilt [video] Sul posto Vigili del Fuoco e i sanitari del 118,

L'incidente avvenuto all'altezza del chilometro 106 dell'A14, dove è morto un operaio che stava lavorando in strada, è stato provocato da un mezzo pesante che, fuori controllo, ha invaso il cantiere correttamente installato e segnalato, urtando i tre mezzi presenti nell'area dei lavori condotti da un'impresa appaltatrice. Lo riferisce Autostrade: è successo tra le uscite di Cesena e Valle del Rubicone, in direzione Ancona, intorno alle 15. L'addetto è stato colpito dalla macchina speciale travolta dal mezzo pesante.

Il camionista è stato portato in ospedale in codice rosso. Sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Le indagini per appurare la dinamica sono in corso da parte delle autorità preposte, ma non risulterebbero segni di frenata, continua Autostrade. A quanto si apprende l'operaio morto aveva 52 anni, il camionista ferito 54, entrambi italiani.

Poco prima delle 17 si registravano sei km di coda a causa dell'incidente. Il traffico transita su una corsia e Autostrade consiglia agli utenti in transito diretti verso Ancona, di uscire alla stazione di Cesena e rientrare in A14 a Valle Rubicone dopo aver percorso la viabilità ordinaria.



