A14: controlli della Polizia Stradale a tutte le auto fra Forlì e Cesena, 7 sanzioni e una denuncia

Nell'ambito dei controlli per l'emergenza coronavirus la Polizia Stradale ha messo in atto ieri un posto di blocco lungo l'A14 fra i caselli di Forlì e Cesena nell'area di servizio di Bevano Ovest.I controlli, che hanno coinvolto otto pattuglie, rientrano fra le misure di prevenzione e controllo del Ministero dell'Interno, che prevedono posti di blocco sulle principali arterie stradali di lunga percorrenza, in particolare verso il Sud Italia. La maggior parte delle persone fermate si stava spostando, secondo quanto accertato, per esigenze lavorative o motivi di estrema urgenza per motivi di salute.

Controllati circa 300 veicoli e acquisite 340 autocertificazioni. Sette le sanzioni effettuate per spostamenti dal comune non autorizzati, una denuncia per falsa dichiarazione resa a pubblico ufficiale e una patente ritirata per violazione alle norme stradali. Tutta la documentazione acquisita verrà riutilizzata per verifiche successive.