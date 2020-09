A14: due anziani coniugi perdono la vita tra Fano e Pesaro

Due coniugi di 81 anni, di Como, sono le vittime dell'incidente in cui è rimasta coinvolta una sola autovettura. La loro, nei pressi dell'area di servizio "Foglia est" dell'autostrada A14, nel tratto tra Fano e Pesaro. La Suzuki Ignis su cui la coppia stava viaggiando in direzione nord ha imboccato in velocità la rampa che conduce all'area di servizio ed è andata a schiantarsi contro il divisorio che indirizza verso destro i camion e verso sinistra le auto. I due sono morti sul colpo, incastrati tra le lamiere. Probabilmente stavano tornando da un periodo di vacanza. Lei era originaria del Teramano, lui di Saronno (Varese), ma vivevano da anni a Como.

Sul luogo sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Per consentire l'intervento dei soccorsi l'area di servizio è stata temporaneamente chiusa.



