A14: due camion a fuoco, nello stesso punto dello scorso agosto

Scontro fra tre camion ieri a Borgo Panigale a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte lo scorso agosto. Due dei mezzi sono andati a fuoco, uno degli autisti è morto e un altro rimasto ferito. La A14 è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia: dopo due ore è stata riaperta la carreggiata Nord.

Il vicepresidente di Confcommercio e di Conftrasporto Paolo Uggè, commentando la notizia, afferma: “Quello avvenuto ieri a Bologna, fra tre camion lungo l’autostrada, non è solo un incidente stradale, ma un vero e proprio incidente sul lavoro. Da tempo chiediamo modifiche al codice della strada che affrontino e risolvano il nodo della sicurezza, tanto annunciata ma poco applicata. I controlli su tutti i componenti della filiera, previsti in caso di incidenti con feriti gravi o persone decedute, non vengono quasi mai disposti dalle autorità competenti. Bisogna rafforzare gli organici - conclude il vicepresidente di Confratrasporto - questo significa governare i fenomeni. Invece si preferisce dire no a tutto e impedire che si realizzino quegli interventi infrastrutturali che sono elemento di sicurezza."