A14: in autostrada in monopattino, 20enne si giustifica "Avevo colloquio di lavoro"

Aveva un colloquio di lavoro a Cesena e, per arrivare in tempo, un 20 enne ha pensato bene di entrare in autostrada a Rimini Nord sul monopattino elettrico. Stranezza che non è sfuggita ai viaggiatori della A14 che hanno allertato la sala operativa della Polstrada. La pattuglia della Polizia Autostradale di Forlì lo ha intercettato poco prima dell’area di servizio Rubicone est. H.V., il ragazzo riminese, aveva intanto percorso circa 10 chilometri, giustificandosi col fatto che aveva un colloquio di lavoro a Cesena e voleva arrivare in orario. Colloquio saltato, visto che l'intrepido conducente è stato sanzionato per aver circolato in autostrada con veicolo non ammesso e dunque sequestrato.