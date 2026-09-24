A14, incendio a un camion carico di detersivi: intervento dei Vigili del Fuoco

Il video dei Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco dalle prime ore di questa mattina, 24 settembre, lungo l’A14, in corsia sud, per l’incendio del rimorchio di un autoarticolato al chilometro 128, all’altezza di Rimini Sud. Il mezzo trasportava detersivi e le fiamme, divampate intorno alle 7, hanno interessato il vano di carico.

Il conducente è riuscito con prontezza a sganciare la motrice, mentre la fuoriuscita di liquidi ha reso scivoloso l’asfalto. Due squadre dei Vigili del Fuoco hanno circoscritto e spento l’incendio, avviando poi le operazioni di bonifica. Sul posto anche il personale autostradale, impegnato nel ripristino della viabilità e delle condizioni di sicurezza.







