Grave incidente sulla A14, avvenuto all'altezza di Misano in direzione nord. Coinvolte due auto e un camion della ditta Febal che si sono scontrati. Ancora da chiarire la dinamica. Uno dei veicoli ha riportato danni importanti sulla fiancata e distrutto il cofano. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un elisoccorso per portare in salvo i feriti. Chiusa l'autostrada per i rilievi. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale.

Seguiranno aggiornamenti