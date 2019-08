A14: incidente mortale fra Cesena Nord e Forlì

Incidente mortale questa mattina, poco prima delle 7, sull'A14 fra Cesena Nord e Forlì nella carreggiata nord, all'altezza del chilometro 82. Un solo mezzo coinvolto: un giovane ha perso la vita mentre un'altra persona è rimasta ferita. L'auto avrebbe improvvisamente sbandata impattando, forse a causa di un colpo di sonno, in un punto dove la carreggiata è delimitata da una barriera di 'new jersey'. A perdere la vita, sempre a quanto appreso, è stato il passeggero. Sul posto - spiega Autostrade per l'Italia - sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della direzione di Tronco di Bologna di Autostrade.