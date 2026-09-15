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A14, incidente tra Cesena Nord e Valle del Rubicone: 5 chilometri di coda | VIDEO

Tamponamento tra un camion e un’auto, due persone rimaste incastrate. Traffico rallentato verso Bologna e disagi anche sulla via Emilia.

15 set 2026
Il video di un lettore
Il video di un lettore

Forti disagi questa mattina sull’A14 nel tratto cesenate. Intorno alle 9, tra Cesena Nord e Valle del Rubicone, un tamponamento ha coinvolto un autoarticolato e un’auto, con due persone rimaste incastrate tra le lamiere. Dopo l’urto il camion è uscito dalla carreggiata. Sul posto 118, vigili del fuoco e Polizia stradale. Autostrade per l’Italia ha segnalato fino a 5 chilometri di coda in direzione Bologna. Il traffico procede ora su una corsia e la situazione è in miglioramento. Disagi anche sulla via Emilia, utilizzata come percorso alternativo. 




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