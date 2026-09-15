CRONACA A14, incidente tra Cesena Nord e Valle del Rubicone: 5 chilometri di coda | VIDEO Tamponamento tra un camion e un’auto, due persone rimaste incastrate. Traffico rallentato verso Bologna e disagi anche sulla via Emilia.

Forti disagi questa mattina sull’A14 nel tratto cesenate. Intorno alle 9, tra Cesena Nord e Valle del Rubicone, un tamponamento ha coinvolto un autoarticolato e un’auto, con due persone rimaste incastrate tra le lamiere. Dopo l’urto il camion è uscito dalla carreggiata. Sul posto 118, vigili del fuoco e Polizia stradale. Autostrade per l’Italia ha segnalato fino a 5 chilometri di coda in direzione Bologna. Il traffico procede ora su una corsia e la situazione è in miglioramento. Disagi anche sulla via Emilia, utilizzata come percorso alternativo.

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