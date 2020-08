A14: moto e auto si scontrano a Rimini Sud, centauro donna in elisoccorso al Bufalini

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di domenica. Una Honda di grossa cilindrata è entrata in collisione con una vettura Hyundai, al chilometro 130 della A14, tra Riccione e Rimini sud in direzione nord. La peggio per la donna di 44 anni di Vicenza in sella alla moto, che viaggiava insieme a un'altra moto. Subito soccorsa dal 118 la donna è stata pi trasportata in elisoccorso al Bufalini di Cesena. Ferita, in maniera più lieve, anche la conducente della vettura: una giovane 23 enne riminese. Sul posto per ricostruire la dinamica è intervenuta la Polizia stradale di Forlì che ha deviato il traffico per consentire l'intervento di soccorso.

