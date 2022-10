FORLÌ A14: perde il controllo dell'auto e finisce nella scarpata, grave al Bufalini Sono stati i Vigili del Fuoco del comando di Forlì, intervenendo con speciali cesoie, a liberare l'uomo

Incidente stradale, in mattinata sul tratto, forlivese dell'A14. Intorno alle 8, per cause ancora da chiarire, un automobilista che procedeva in direzione Nord, ha perso il controllo dell'auto uscendo fuori strada. La vettura è finita nella scarpata che in quel punto costeggia la carreggiata ribaltandosi e imprigionando nell'abitacolo il conducente.

Sono stati i Vigili del Fuoco del comando di Forlì, intervenendo con speciali cesoie, a liberare l'uomo, per poi affidarlo ai sanitari del 118. A causa di un trauma cranico subito dall'automobilista i medici hanno chiesto e ottenuto l'intervento dell'elicottero di Elimedica che ha provveduto a trasportare d'urgenza e con il codice di massima gravità il ferito al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena.

