A14, previste chiusure dei caselli di Rimini nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni sono previste chiusure temporanee e notturne per le stazioni di Rimini sud e Rimini nord sull'autostrada A14 Bologna-Taranto.

Si tratta di interruzioni necessarie per consentire l'esecuzione di lavori di pavimentazione e si svolgeranno tra giovedì 17 e sabato 19 luglio. In particolare la stazione di Rimini sud sarà interessata da una prima chiusura in entrata per entrambe le direzioni verso Bologna e verso Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, con inizio alle ore 21:00 di giovedì 17 luglio e termine alle ore 5:00 di venerdì 18 luglio.

Successivamente, sempre per Rimini sud, è prevista una seconda chiusura, limitata all'uscita per chi arriva da Ancona, dalle ore 22:00 di venerdì 18 alle ore 6:00 di sabato 19 luglio. Parallelamente, nelle stesse ore della notte tra giovedì 17 e venerdì 18 luglio, anche il casello di Rimini nord sarà chiuso in entrata per entrambe le direzioni e in uscita per i veicoli provenienti da Ancona.

Durante tutti i periodi di chiusura, il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria. Per coloro che si spostano da e verso Ancona, Autostrade per l'Italia suggerisce di utilizzare la stazione di Riccione come alternativa. Invece, per chi deve immettersi in autostrada in direzione Bologna, l'accesso consigliato è da Cesena nord. Sul posto saranno presenti le squadre di Autostrade per l’Italia e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e assicurare una rapida riapertura dei tratti coinvolti.