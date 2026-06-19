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A14, riapre il casello di Riccione. Conclusi gli interventi dopo l’incendio dell’autocisterna

L’intervento della Società Autostrade per l’Italia ha consentito di completare il ripristino del piazzale e delle corsie prima del fine settimana, garantendo la regolare ripresa della circolazione.

19 giu 2026
Il casello di Riccione riaperto (foto Città di Riccione)
Il casello di Riccione riaperto (foto Città di Riccione)

Riaperto e pienamente operativo il casello autostradale di Riccione. Lo svincolo dell’A14 è tornato in funzione questa mattina: dalle 9:00 per le uscite e dalle 10:00 anche per le entrate, dopo l’intervento straordinario resosi necessario in seguito all’esplosione di un’autocisterna avvenuta ieri.

I lavori, gestiti dalla Società Autostrade per l’Italia, hanno richiesto qualche ora in più rispetto alle previsioni iniziali a causa delle condizioni del manto stradale, risultato più danneggiato del previsto per l’effetto del forte calore sviluppato dall’incendio e del carburante disperso.

Per il ripristino della pavimentazione sono state utilizzate 1.200 tonnellate di conglomerato bituminoso, contro le 800 inizialmente stimate. L’intervento ha consentito di completare il ripristino del piazzale e delle corsie prima del fine settimana, garantendo la regolare ripresa della circolazione.

“A nome di tutta l’amministrazione comunale e della città di Riccione desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Società Autostrade e a tutti i professionisti che hanno lavorato senza sosta per realizzare questo intervento a tempo di record”, ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini, sottolineando la rapidità dell’intervento in un fine settimana caratterizzato da un intenso afflusso turistico per la Notte Rosa.




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