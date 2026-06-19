A14, riapre il casello di Riccione. Conclusi gli interventi dopo l’incendio dell’autocisterna

Riaperto e pienamente operativo il casello autostradale di Riccione. Lo svincolo dell’A14 è tornato in funzione questa mattina: dalle 9:00 per le uscite e dalle 10:00 anche per le entrate, dopo l’intervento straordinario resosi necessario in seguito all’esplosione di un’autocisterna avvenuta ieri.

I lavori, gestiti dalla Società Autostrade per l’Italia, hanno richiesto qualche ora in più rispetto alle previsioni iniziali a causa delle condizioni del manto stradale, risultato più danneggiato del previsto per l’effetto del forte calore sviluppato dall’incendio e del carburante disperso.

Per il ripristino della pavimentazione sono state utilizzate 1.200 tonnellate di conglomerato bituminoso, contro le 800 inizialmente stimate. L’intervento ha consentito di completare il ripristino del piazzale e delle corsie prima del fine settimana, garantendo la regolare ripresa della circolazione.

“A nome di tutta l’amministrazione comunale e della città di Riccione desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a Società Autostrade e a tutti i professionisti che hanno lavorato senza sosta per realizzare questo intervento a tempo di record”, ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini, sottolineando la rapidità dell’intervento in un fine settimana caratterizzato da un intenso afflusso turistico per la Notte Rosa.







