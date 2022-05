RICCIONE A14: scontro fra due auto nella notte, nessuna conseguenza grave per gli occupanti

Scontro violento fra due auto nella notte sulla A14, poco prima dell'uscita di Riccione in direzione sud. L'impatto è avvenuto al km 135 fra una Golf, con a bordo due persone originarie di Ancona, e una Ford Kuga con tre occupanti di Rovigo. Due trentenni i conducenti delle vetture. Sul posto è intervenuto il Pronto Soccorso che ha provveduto al trasporto all'Ospedale Bufalini di Riccione per tutte le persone coinvolte. Nessuno ha riportato gravi ferite nell'impatto, tutti sono stati dimessi in tempi brevi. Gli occupanti sono risultati negativi all'alcooltest.

