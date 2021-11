A14: scontro tra due vetture, di cui una sammarinese. Grave un ferito a Cesena

L'incidente è avvenuto in mattinata, verso le 8.30. Due vetture si sono scontrate nella A14 mentre percorrevano il tratto tra Rimini Nord e Rimini Sud. Si tratta di una Audi targata San Marino e una Lancia Musa. Sul posto il 118 per i primi soccorsi. Due le persone rimaste ferite, un uomo e una donna, uno dei quali in condizioni più gravi tanto da richiedere l'intervento dell'Elisoccorso, atterrato in un campo a fianco dell'Autostrada, che lo ha trasportato al Bufalini di Cesena. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Autostradale di Forlì per accertare la dinamica. Un tamponamento potrebbe essere alla base dell'incidente. Traffico rallentato, con code che si sono formate per l'utilizzo di una sola corsia, tornato regolare a metà mattinata.

