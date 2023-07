INCIDENTE A14: scoppia una gomma, furgone si ribalta a Misano, ferito il conducente

A14: scoppia una gomma, furgone si ribalta a Misano, ferito il conducente.

Un incidente è avvenuto intorno alle 13 sulla A14, all'altezza di Misano. Un furgone stava viaggiando in direzione nord quando uno pneumatico è scoppiato facendo sbandare il mezzo che, prima ha urtato con violenza il jersey, poi si è ribaltato, praticamente distrutto. A bordo due extracomunitari, del Bangladesh, di professione commercianti nei mercati rionali. La peggio per il conducente, rimasto ferito, che ha fatto ricorso alle cure del 118; mentre il secondo non si sarebbe fatto nulla. Pesanti le ripercussioni sul traffico autostradale con coda di circa 5 chilometri tra Cattolica e Riccione, come segnala il sito di Autostrade per l'Italia.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: