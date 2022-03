A14: si ribalta autobus con ucraini a bordo, una vittima e diversi feriti

Un autobus con a bordo dei cittadini ucraini si è ribaltato per cause ancora da accertare - poco prima delle 6.45 - sull'autostrada A14 nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona. Nell'incidente è morta una donna rimasta incastrata sotto il mezzo uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli mentre - dalle prime informazioni - ci sarebbero alcuni feriti tra i 50 viaggiatori. Il pullman era diretto a Pescara. Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso. Nel tratto interessato dall'incidente mortale si transita sulla corsia di sorpasso e non si registrano problemi al traffico.

