FORLÌ A14: si ribalta autotreno, autista estratto dai Vigili del Fuoco

Poco prima della mezzanotte, una squadra del Comando Vigili del Fuoco di Forlì, è intervenuta in A14 per un incidente stradale. Un mezzo pesante si era ribaltato su un fianco mentre sulla rampa di accesso all'autostrada direzione nord. I vigili hanno estratto il conducente dalla cabina dell' autotreno, ed è stato poi soccorso dal personale del 118. Il mezzo, nel centro della carreggiata, è stato messo in sicurezza, mentre la dinamica è al vaglio della Polizia Stradale.

