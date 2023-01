POLIZIA AUTOSTRADALE A14: tampona una bisarca, muore 45enne a Faenza

Un automobilista di 45 anni è morto in un incidente stradale verificatosi poco prima delle 22 di ieri al km 54+500 della corsia nord dell'A14 in prossimità di Faenza, nel Ravennate. Secondo i rilievi della polizia stradale di Forlì (sottosezione autostradale), il 45enne, al volante di una Smart, per cause ancora al vaglio, ha tamponato una bisarca. Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono intervenuti anche i vigili del Fuoco di Faenza.

