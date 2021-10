A14: tamponamento in autostrada, coinvolti alcuni mezzi pesanti

Nel tardo pomeriggio di martedì al km 128 della A14, Bologna-Taranto in direzione Nord, si è verificato un tamponamento tra alcuni mezzi pesanti. Sul posto la Polizia Stradale che ha deviato il traffico sulla corsia di sorpasso per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso. Lo scontro ha causato la perdita di diverso materiale che si è riversato sulla strada e con pesanti ripercussioni per la circolazione autostradale.

