A14: tamponamento tra i due caselli di Rimini, doblò contro tir [fotogallery]

Un tamponamento è avvenuto nel pomeriggio sulla autostrada A14 tra i due caselli di Rimini, in direzione nord. Un doblò è finito contro un mezzo pesante che viaggiava nella corsia più lenta. Il furgone è poi finito contro il Jersey dalla parte opposta della carreggiata e per liberare l'uomo alla guida è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco, con il mezzo praticamente distrutto. Sul posto il 118 per prestare soccorso e la Polizia Autostradale che ha deviato il traffico per consentire i vari interventi. Con la viabilità fortemente rallentata. L'uomo del mezzo che ha tamponato è stato poi trasportato in Ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.