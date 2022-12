AUTOSTRADA A14: traffico in tilt per incidente fra Pesaro e Cattolica

A14: traffico in tilt per incidente fra Pesaro e Cattolica.

Lunghe code sull'autostrada A14 fra Riccione e Cattolica. Chiuso il tratto dal chilometro 150 al 155 tra Pesaro e Cattolica, in direzione Bologna, per un incidente avvenuto del pomeriggio, dopo le 17, in cui c'è stato della perdita di materiale sul manto stradale. Chiusa l'entrata del tratto Cattolica-Pesaro, con pesanti ripercussioni sulla circolazione.

Il traffico fra Riccione e Cattolica



