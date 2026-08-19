ANCONA Abbandona rifiuti sul monte Strega nell'Anconetano, multa da 4.500 euro per una donna I Carabinieri Forestali hanno scoperto tre metri cubi di rifiuti domestici gettati lungo una ripida scarpata boschiva. L'area è stata poi ripulita

Abbandona rifiuti sul monte Strega nell'Anconetano, multa da 4.500 euro per una donna.

Tre metri cubi di rifiuti domestici gettati lungo una ripida scarpata boschiva, nel cuore del Monte Strega, in una zona tanto impervia da costringere i Carabinieri Forestali a raggiungerla a piedi. La discarica abusiva è stata scoperta il 17 agosto sul versante sud del monte, in località Montelago, nei pressi della ex strada provinciale 48.

Le indagini dei carabinieri hanno consentito di individuare una donna di 41 anni della zona, segnalata alla Procura di Ancona. A far scattare l'intervento sono state alcune segnalazioni al 112 da parte di persone che percorrevano i sentieri della zona e avevano notato l'accumulo di immondizia, in parte nascosto dalla vegetazione. Per verificare la situazione e documentare l'abbandono, i militari della stazione Carabinieri Forestali di Sassoferrato hanno dovuto raggiungere a piedi il sito montano, particolarmente impervio e difficilmente accessibile con i mezzi.

Una volta sul posto, i Forestali hanno accertato la presenza dei rifiuti domestici scaricati lungo il pendio e hanno avviato immediatamente i rilievi e le indagini per risalire all'autore dell'abbandono. Gli accertamenti hanno consentito in breve tempo di individuare la responsabile. Dopo le verifiche previste, la donna sarà ammessa al pagamento di una sanzione di 4.500 euro. Nel frattempo i rifiuti sono stati rimossi e l'area è stata ripulita e restituita al suo stato naturale.

L'intervento, sottolineano i Carabinieri Forestali, rientra nell'attività di presidio e tutela del territorio svolta dall'Arma anche nelle aree montane più isolate e difficili da raggiungere. Un'attività particolarmente importante nel periodo festivo, quando l'aumento delle presenze in montagna e nelle località turistiche può accrescere la pressione sugli ecosistemi più fragili.

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