AMBIENTE Abbandono di rifiuti a Rimini, in 5 anni oltre 600 multe grazie alle fototrappole Nel 2025 elevati 55 verbali grazie alle telecamere

Abbandono di rifiuti a Rimini, in 5 anni oltre 600 multe grazie alle fototrappole.

Prosegue l’attività di contrasto all’abbandono illecito dei rifiuti nel Comune di Rimini, grazie al sistema di videosorveglianza con fototrappole e al controllo coordinato tra Hera, amministrazione comunale e Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).

Nel 2025 sono stati elevati 55 verbali tramite fototrappola, che portano a 669 il totale complessivo delle sanzioni elettroniche dal gennaio 2021, anno di attivazione del sistema. A questi si aggiungono 125 verbali trasmessi nel 2025 da Hera alla Polizia Locale a seguito di ispezioni dirette sul territorio, di cui 75 già trasformati in sanzioni dalla Polizia locale. Ulteriori 23 verbali sono stati emessi dalle Guardie ecologiche volontarie.

L’amministrazione comunale spiega che le fototrappole sono installate in modalità mobile e a rotazione in 38 postazioni considerate critiche, individuate sulla base delle segnalazioni di cittadini e tecnici. Tra le aree che richiedono maggiore attenzione figurano il centro storico, con via Oberdan, e le vie Carlo Matteucci, Dell’Abete, Vienna e Acquabona.

Il Comune ricorda che “le fotocamere ambientali, autorizzate dalla Prefettura, restano installate per circa una settimana nelle postazioni monitorate, con tempi più lunghi nei casi più critici” e che “le aree soggette a videosorveglianza sono segnalate con cartelli informativi, nel rispetto delle normative sulla privacy”. I dispositivi sono in grado di leggere le targhe dei veicoli, scattare foto a colori di giorno e in bianco e nero di notte e inviare sms di allarme in caso di manomissione.

