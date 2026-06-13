Abbandono illecito dei rifiuti: 153 sanzioni a Rimini nel 2025

Continua il monitoraggio contro l'abbandono illecito dei rifiuti a Rimini. In particolare con l'uso di fototrappole nei punti più critici del territorio. Otto in particolare le postazioni su cui si sta concentrando il sistema nei primi sei mesi dell'anno. Grazie agli occhi elettronici, sono stati comminati 55 sanzioni nel 2025 e un totale di 669 dal 2021 ad oggi.

Complessivamente i verbali nel 2025 sono stati 153. Oltre alle telecamere sono attivi anche controlli fisici. Gli agenti di Hera hanno trasmesso alla Polizia Locale 125 segnalazioni, dalle quali sono scaturiti 75 verbali. A questi si sommano i 23 verbali elevati dalle Guardie Ecologiche Volontarie.

Il Comune spiega che le attività ispettive sul campo non si limitano alla repressione: includono l'apertura dei sacchetti abbandonati per identificare i responsabili attraverso documenti e bollette, il controllo dei contenitori per verificare la corretta separazione dei materiali, e un'azione di tutoraggio rivolta ai cittadini per orientarli verso un conferimento corretto.

"Il sistema - scrive il Comune - punta non solo a sanzionare i comportamenti scorretti, ma a promuovere una cultura della responsabilità ambientale. Conferire i rifiuti in modo corretto, negli spazi e nei tempi previsti, rimane un obbligo civico che incide direttamente sulla qualità della vita e sul decoro dell'intera comunità".







