Abodi: "Per realizzare le opere infrastrutturali per le Olimpiadi serve tempo"

E' la prima volta di Andrea Abodi al Meeting, ammette il ministro che ha parlato di uno degli appuntamenti sportivi più attesi del 2026, le Olimpiadi invernali. E usa parole di apprezzamento per la manifestazione. Già il prossimo 4 dicembre la fiamma olimpica da Atene arriverà a Roma, e dopo 12mila km e 63 giorni attraverso l'Italia, il 26 gennaio, 70 anni dopo i Giochi di Cortina del 1956, la fiaccola olimpica farà ritorno, per arrivare poi il 6 febbraio a San Siro, Milano, per iniziare la 25esima edizione dei Giochi olimpici invernali. Un mese dopo, le paraolimpiadi. Le Olimpiadi sono anche una grande impresa di lavoro comune, è stato ricordato: 10.001 tedofori coinvolti; 18mila volontari, mentre a Parigi sono stati 50mila. E tante opere infrastrutturali che, ha promesso il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, non resteranno cattedrali nel deserto. Per Abodi è anche l'occasione di spiegare perché la società che gestirà le opere per le Olimpiadi, Simico, rimarrà in carica ben 7 anni dopo la fine dei Giochi, grazie a un apposito emendamento inserito nell'ultimo decreto Economia, non senza polemiche.

Nel video l'intervento di Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia, e l'intervista a Andrea Abodi, ministro per lo Sport







