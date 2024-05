Aborto: presidio di fronte al consultorio di Rimini

Un presidio all'esterno del consultorio di Rimini "per affermare a gran voce il nostro diritto di scelta e di autodeterminazione". È quanto ha promosso giovedì il nodo locale di 'Non una di meno' dopo la recente approvazione in Senato dell'emendamento sull'aborto. "Non lasceremo infatti che i nostri corpi e le nostre vite siano un altro campo di battaglia per la propaganda di questo governo". Nel corso del presidio sono state lette diverse testimonianze di quelli che sono stati definiti come "ostruzioni e impedimenti al libero accesso all'aborto" raccolte attraverso i canali social nei giorni antecedenti il presidio.

"Vogliamo molto più della 194 - prosegue l'associazione - vogliamo finanziamenti strutturali sulla sanità e ai consultori; vogliamo il rispetto della legge che prevede 1 consultorio ogni 20.000 residenti; vogliamo stipendi e formazione adeguata per il personale che lavora nei consultori; vogliamo che i consultori tornino ad essere luoghi di promozione del diritto alla scelta sul proprio corpo. Difendiamo i nostri consultori e il nostro diritto alla salute".