"Abren Inhid", giovani riminesi in viaggio missionario in Etiopia

Il “Progetto” di missione – volontariato con gli studenti delle scuole superiori riminesi è iniziato oltre 20 anni. Nelle precedenti edizioni ha toccato paesi come Albania, Brasile, Messico, Tanzania, Zimbabwe, realizzando progetti in quelle terre, mantenendo un filo diretto con i religiosi e le religiose della Diocesi di Rimini che operano in quei Paesi lontani e “regalando” ai ragazzi un’esperienza di crescita e di bellezza, che loro stessi consegnano agli amici delle classi inferiori. 11 gli studenti del Liceo Scientifico Einstein di Rimini in partenza; hanno messo nella loro valigia pronta per l'Etiopia un solo pre-requisito: mentalità aperta.

Dal 5 al 21 settembre parteciperanno al Campo Viaggio che l'ufficio Missionario diocesano propone annualmente, si muoveranno tra Addis Abeba, Ashira, Awassa, dove festeggeranno il capodanno etiope. Perdendo i primissimi giorni di scuola, anticiperanno un po' quello spiccare il volo che caratterizza l'ultimo anno delle superiori. Dopo due anni di vita in stand by, pronti a mettersi in gioco, a ritrovarsi in altri occhi, in scenari lontani, “a casa in ogni angolo del mondo”, come si augura la vice sindaca Chiara Bellini. Il saluto del vescovo mons. Francesco Lambiasi, restituisce valore autentico ad una parola sporcata dalla formalità, quel 'grazie' che polverizza la cultura del bancomat degli affetti.

Nel video Christian Montanari, Dirigente Scolastico Liceo Einstein Rimini Monica Da Dalt, vicaria Generale “Francescane Missionarie di Cristo” Giulia Ferrini studentessa Anna Delvecchio studentessa