Abruzzo Economy Summit: economia e sicurezza si incontrano

Economia, sicurezza, innovazione e competitività industriale. È lungo questa direttrice che si muove la seconda giornata dell’Abruzzo Economy Summit, in corso all’Aurum di Pescara, che nella sua sesta edizione mette a confronto istituzioni, imprese e mondo della ricerca sulle trasformazioni che stanno ridisegnando gli equilibri economici e geopolitici. Un nesso, quello tra economia e sicurezza, emerso con particolare forza ieri nell’intervento del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha invitato a guardare oltre gli scenari di crisi immediata e a considerare la competizione tecnologica e industriale come una delle principali sfide dei prossimi anni.

“C’è un’altra guerra in corso, quella tecnologica e di produzione, che non devo combattere io, ma è quella che mi fa più paura, più di quella ibrida”. Per Crosetto, nei prossimi cinque-dieci anni cambieranno profondamente tecnologie, sistemi produttivi e conseguentemente gli equilibri della ricchezza mondiale. Il rischio, ha sottolineato, è che chi perda capacità produttiva non riesca più a recuperarla in tempi brevi. Una questione che, nella sua lettura, riguarda direttamente anche la tenuta delle democrazie: la capacità di produrre ricchezza diventa infatti condizione per garantire reddito, servizi e coesione sociale. Al centro del ragionamento anche l'intelligenza artificiale, destinata secondo il ministro a rappresentare un nuovo protagonista della competizione globale. Crosetto ha riferito dell'esistenza, sul tavolo della Difesa, di un dossier dedicato alla necessità di mantenere gli agenti di intelligenza artificiale sotto controllo umano, sottolineando la necessità di affrontare per tempo rischi e conseguenze di una tecnologia destinata a modificare profondamente i processi produttivi. Una riflessione che si intreccia con la geopolitica. Crosetto ha sottolineato l'importanza del dialogo tra Stati Uniti e Cina, considerandolo un elemento positivo per la ricerca di un equilibrio internazionale, e ha richiamato il ruolo delle istituzioni multilaterali. Sul fronte delle crisi internazionali, ha osservato che il progressivo indebolimento del ruolo dell'Onu rende più complessa la gestione dei conflitti. A margine del summit, il ministro è intervenuto anche sulle indiscrezioni relative a un possibile attacco con droni russi contro obiettivi italiani: “A noi non risulta”, ha affermato, invitando a non alimentare ulteriormente il nervosismo in una fase internazionale già caratterizzata da forti tensioni.

Ed è proprio nel rapporto tra competitività, investimenti e capacità di affrontare le nuove sfide che si inserisce il videomessaggio inviato oggi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’Abruzzo Economy Summit. Un messaggio nel quale la premier ha rivendicato la crescita registrata dalla regione negli ultimi anni, indicando un dato: tra il 2021 e il 2025 il Pil abruzzese è cresciuto dell’11,9%, quasi cinque punti oltre la media nazionale, mentre il tasso di disoccupazione è sceso sotto la media italiana, secondo i dati citati da Meloni. “L’Abruzzo ha ritrovato negli ultimi anni un ruolo trainante per la produzione di ricchezza e occupazione a livello nazionale”. Nel videomessaggio la presidente del Consiglio ha attribuito questi risultati al dinamismo delle imprese e dei lavoratori abruzzesi e alla presenza di distretti industriali considerati strategici. Tra questi, Meloni ha indicato il cluster farmaceutico, l’aerospazio, il comparto della sicurezza e della difesa legato a realtà come Leonardo e i centri di ricerca avanzata. Ma la crescita, nelle parole della premier, deve essere accompagnata dalle infrastrutture. Da qui il richiamo alla ferrovia Pescara-Roma, alla Fondovalle Sangro e al potenziamento dell’Aeroporto d’Abruzzo, indicato come prossimo al traguardo di un milione e mezzo di passeggeri. Meloni ha inoltre richiamato il ruolo della Zes unica per il Mezzogiorno, considerata uno strumento per accelerare i tempi di insediamento di nuove attività produttive.

Due interventi diversi per prospettiva, ma che finiscono per incontrarsi sullo stesso terreno: la capacità di un territorio di produrre, innovare e attrarre investimenti dipende sempre più dalla sua capacità di misurarsi con uno scenario internazionale nel quale sicurezza, tecnologia, infrastrutture ed economia sono diventate dimensioni strettamente interconnesse.

È anche questo il terreno sul quale si sta sviluppando il Summit di Pescara: non soltanto una fotografia dello stato dell’economia abruzzese, ma un confronto sulle traiettorie future, in un contesto nel quale la competitività di territori e imprese è sempre più legata alle grandi trasformazioni tecnologiche e geopolitiche.







