Abruzzo Longevity Forum, già oltre 200 iscritti: a Pescara il futuro si misura anche in longevità

Sono già oltre 200 gli iscritti all’Abruzzo Longevity Forum, la prima manifestazione nazionale dedicata alla longevità, alla salute e all’invecchiamento attivo, in programma il 7 e 8 ottobre all’Aurum di Pescara. Un interesse significativo, che conferma quanto il tema della longevità sia ormai uscito dai confini della medicina per diventare una questione che riguarda la società, gli stili di vita, la prevenzione e il futuro delle comunità.

Promosso dalla Regione Abruzzo e dal Comune di Pescara e organizzato da Benetica srl, società benefit pescarese, il Forum riunisce esperti, ricercatori, professionisti, istituzioni e testimonianze provenienti da ambiti diversi. Tra le adesioni, un dato particolarmente significativo: più della metà degli iscritti è donna.

Proprio alla longevità femminile sarà dedicato uno degli appuntamenti del programma, con il dialogo “La longevità femminile, il suo capitale e l’implementazione nei sistemi sanitari”, che vedrà protagonisti la neuroscienziata Antonella Santuccione Chadha e Nicola Marino, Founder & Director di AEON Foundation. Ricerca scientifica, salute del cervello, prevenzione, attività fisica e qualità della vita saranno affrontati in una prospettiva che considera la longevità non come una fase finale dell'esistenza, ma come un obiettivo da costruire lungo l'intero arco della vita.

Dallo sport alla scienza, il valore di una vita attiva. Tra gli appuntamenti più attesi della prima giornata anche l’incontro con Novella Calligaris, campionessa olimpica di nuoto, protagonista dell’intervista “Il tempo e l’acqua: Novella Calligaris, una vita in movimento”. A condurre il Forum sarà Vira Carbone, giornalista e volto di Buongiorno Benessere su Rai 1, che accompagnerà il pubblico attraverso un programma articolato tra scienza, salute, sport, alimentazione, territorio e innovazione.

Nella prima giornata (7 ottobre) si parlerà del rapporto tra attività fisica e longevità, con il confronto “Invecchiare in salute: il ruolo dell’attività fisica tra prevenzione, forza e nuove tecnologie”, a cura dell’Università degli Studi dell’Aquila. L’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara approfondirà invece il rapporto tra territorio abruzzese e longevità attiva.

Spazio anche alla prevenzione delle infezioni e all’uso corretto degli antibiotici con Matteo Bassetti, mentre il pomeriggio sarà dedicato al rapporto tra istituzioni, territorio e invecchiamento attivo.

L’Abruzzo come laboratorio di longevità: il territorio sarà uno dei fili conduttori del Forum. Al centro del confronto “I territori come risorsa per l’invecchiamento attivo” ci saranno Daniele D’Amario, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, Alessandro Ripani dell’Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise e Patrizio Schiazza, commissario straordinario del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La sfida, dunque, non riguarda soltanto quanto a lungo vivere, ma soprattutto come vivere più a lungo mantenendo salute, autonomia, relazioni e qualità della vita.

In questa prospettiva si inserisce anche l’intervento di Damiano Galimberti, professore di nutrigenetica, dedicato ai marker dell’invecchiamento e agli orologi epigenetici, mentre il biologo nutrizionista Claudio Patacca affronterà il tema delle proteine e della qualità muscolare.

Comunità, autonomia e socialità: la seconda giornata, giovedì 8 ottobre, porterà invece al centro le esperienze concrete maturate sul territorio. La tavola rotonda “Storie dal territorio: esperienze che costruiscono una comunità attiva”, introdotta e moderata da Roberta Pellegrino, sarà articolata attorno a cinque parole chiave: movimento, socialità, autonomia, cura e formazione. Un approccio che restituisce alla longevità una dimensione collettiva: non soltanto una responsabilità individuale, ma una sfida che coinvolge servizi sanitari, istituzioni, comunità locali, ambiente, alimentazione, cultura e relazioni sociali.

L’Abruzzo Longevity Forum si propone così come uno spazio di confronto su una delle grandi sfide dei prossimi anni: trasformare l’aumento dell’aspettativa di vita in una maggiore qualità degli anni vissuti. E farlo partendo anche dalle esperienze e dalle peculiarità di un territorio, quello abruzzese, che può diventare un osservatorio privilegiato sui nuovi modelli di invecchiamento attivo.









