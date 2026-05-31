Abusata dal patrigno, lo incastra con una registrazione e lo fa arrestare

Ha trasformato un cellulare in una prova e la paura in coraggio. A soli 13 anni, una ragazzina ha deciso di registrare le presunte violenze subite tra le mura di casa, raccogliendo gli elementi che hanno permesso agli investigatori di arrestare il patrigno e porre fine a un incubo che andava avanti da tempo.

L'uomo, un 44enne di origine sudamericana, avrebbe commesso gli abusi tra luglio 2025 e il mese di maggio di quest’anno. Secondo quanto emerso dalle indagini, il patrigno costringeva infatti la ragazzina a subire e compiere atti sessuali, approfittando della convivenza all'interno del medesimo nucleo familiare.

Oltre alla violenza fisica, il patrigno attuava continue minacce e gravi ricatti morali. "Se tu apri la bocca ammazzo tua madre e tua sorella la prendono gli assistenti sociali e te la portano via", avrebbe detto alla ragazzina. Lo stesso avrebbe nascosto frammenti di vetro all'interno di un cubetto di ghiaccio poi dato alla giovane e da lei interpretato come un chiaro avvertimento per la sua incolumità fisica, come per dire “la prossima volta stai zitta”. L’uomo poi manipolava a suo vantaggio la convivenza familiare, inducendo la madre a punire la figlia vietandole le uscite, per poi ergersi a “salvatore” e pretendere in cambio favori sessuali dalla minore, dicendole frasi come “tu adesso mi devi qualcosa perché io ti ho fatto uscire”.

Ormai esasperata, la 13enne ha iniziato a registrare di nascosto con il proprio telefono cellulare gli ingressi notturni del compagno della madre nella sua camera. File audio, acquisiti agli atti, che hanno catturato inequivocabilmente gli ansimi, i gemiti e le frasi pronunciate dall'uomo durante lo stupro, fornendo una prova granitica dei fatti contestati. Meno di tre settimane fa la ragazzina ha poi raccontato tutto alla madre, che ha affrontato il compagno in una violenta lite, conclusa con l'intervento dei carabinieri.

Da quel momento è scattata l'indagine rapida e accurata che ha permesso agli inquirenti di ricostruire il lungo periodo di ricatti morali, minacce e violenze fisiche, portando all'arresto dell'uomo.









