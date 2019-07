Abusivismo commerciale a Cattolica: 73.000 articoli sequestrati dalla Gdf

73.000 gli accessori per abbigliamento, tra collane, perline, bracciali e altri articoli di bigiotteria, prodotti potenzialmente pericolosi, sequestrati dalle Fiamme Gialle di Rimini durante un controllo finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale attraverso la vendita di merce priva delle previste etichettature necessarie. I militari del Gruppo di Rimini, insieme a quelli della Tenenza di Cattolica, hanno eseguito il controllo presso un negozio situato nel centro di Cattolica, gestito da un cittadino bengalese che ha permesso di sottoporre a sequestro amministrativo, l’ingente quantitativo di prodotti, tutti risultati non conformi alla normativa nazionale ed europea, perché privi delle informazioni minime finalizzate ad identificarne le caratteristiche qualitative, il produttore, nonché l’eventuale presenza di materiali nocivi per la salute umana e la sicurezza dei consumatori in genere. Il titolare del negozio è stato segnalato alla locale Camera di Commercio, competente sia per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie che per la successiva confisca e distruzione dei prodotti sequestrati.