Abusò di una 12enne, divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico

Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un uomo di 69 anni, pensionato, indagato dalla Procura di Rimini per violenza sessuale nei confronti di una bambina di 12 anni. Per il 69enne residente a San Giovanni in Marignano, il Pm, Davide Ercolani aveva chiesto il carcere mentre il Gip, Raffaele Deflorio ha deciso per una misura cautelare attenuata, che solo in caso non dovesse essere possibile l'applicazione del braccialetto elettronico, si trasformerebbe in una detenzione domiciliare.

Secondo le indagini dei carabinieri di Riccione, l'ex compagno della madre della bambina avrebbe in almeno quattro occasioni abusato della minore, dall'estate del 2023 fino al giugno 2024, quando i due rimanevano soli a casa della donna. La vittima si sarebbe confidata con un'insegnante e con la dirigente scolastica, che aveva inviato una segnalazione prima ai genitori e poi all'autorità giudiziaria. La dodicenne, ascoltata dagli inquirenti in audizione protetta, alla presenza di una psicologa, avrebbe confermato con dovizia di particolari le violenze subite.

Ad una di queste, in particolare, avvenuta nella casa della madre, avrebbe assistito anche una compagna di scuola. L'episodio è stato poi confermato ai carabinieri sia dalla mamma della minore che dall'amica.







