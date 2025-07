CRONACA Accerchiata e rapinata da una baby gang a Rimini: arrestato un 18enne La vittima, una donna transessuale, aggredita nella notte in via Colombo. Provvidenziale l’intervento della Polizia che ha inseguito e fermato uno degli autori

Momenti di paura nella notte tra domenica e lunedì a Rimini, nella zona di Marina Centro, dove una donna transessuale peruviana è stata aggredita e rapinata da un gruppo di giovani. L’episodio è avvenuto attorno alle 2:30 in via Cristoforo Colombo, strada parallela al lungomare: la vittima stava camminando da sola quando è stata circondata da almeno cinque ragazzi nordafricani.

I giovani l’hanno bloccata, strattonata e picchiata nel tentativo di sottrarle la borsa. Nonostante abbia opposto resistenza, è stata scaraventata a terra e uno del gruppo è riuscito a portarle via gli effetti personali. Proprio in quel momento, una pattuglia della Polizia è transitata nella zona, notando la scena e intervenendo tempestivamente.

Alla vista degli agenti, i cinque si sono dati alla fuga. I poliziotti si sono concentrati su uno di loro, un 18enne egiziano, che aveva ancora la borsa in mano. Dopo un breve inseguimento a piedi e una colluttazione — durante la quale il ragazzo ha colpito gli agenti con calci e pugni — è stato bloccato e arrestato.

Il giovane è stato portato in Questura con le accuse di rapina aggravata in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arrestato resterà in carcere in attesa della convalida, prevista nei prossimi giorni. La borsa, contenente il telefono cellulare e altri effetti personali della vittima, è stata recuperata: mancavano solo i soldi. La donna, soccorsa sul posto, ha riportato lievi escoriazioni, ma non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso. Proseguono le indagini della Polizia per identificare i complici fuggiti.

