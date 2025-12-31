ENERGIA Accise, diesel più caro dal 1° gennaio: effetto su quasi 17 milioni di automobilisti Riallineamento deciso con la Manovra 2026: +4,05 centesimi al litro sul gasolio. In parallelo, bollette elettriche più leggere nel primo trimestre per 3 milioni di clienti vulnerabili in Maggior tutela.

Accise, diesel più caro dal 1° gennaio: effetto su quasi 17 milioni di automobilisti.

Il 2026 si apre con un doppio effetto su consumi e spese delle famiglie: rincari alla pompa per chi guida un diesel e, al contrario, bollette della luce più leggere nel primo trimestre per circa 3 milioni di clienti serviti in Maggior tutela, il regime di fornitura elettrica a prezzi regolati dall’Autorità, riservato ai clienti considerati vulnerabili.

Sul fronte carburanti, l’aumento deriva dal riallineamento delle accise previsto dalla Legge di Bilancio: per il gasolio la tassazione sale di 4,05 centesimi al litro. Secondo i calcoli del Codacons, l’intervento produrrà 552 milioni di euro di maggiori entrate nel 2026. Considerando anche l’Iva al 22%, un pieno da 50 litri costerà 2,47 euro in più; su base annua, ipotizzando due pieni al mese, l’aggravio arriverebbe a 59,3 euro per vettura. Se poi si somma l’incremento di 1,5 centesimi scattato a maggio, il rincaro complessivo stimato diventa 3,38 euro a pieno, pari a 81,1 euro l’anno.

La Manovra prevede in parallelo una riduzione dell’accisa sulla benzina, ma associazioni e consumatori temono che il beneficio si traduca solo parzialmente sul prezzo finale. Assoutenti chiede al governo di attivare Mister Prezzi e annuncia che, in caso di anomalie, si rivolgerà a Guardia di Finanza e Antitrust: "A maggio – ricorda il presidente Gabriele Melluso – la riduzione sulla verde non si è vista in modo proporzionato".

Intanto il Ministero delle imprese e del made in Italy segnala che i prezzi medi alla pompa sono in discesa dal 26 novembre: benzina ai livelli più bassi dal 2021, con valori self attorno a 1,68 euro/litro per la verde e 1,64 euro/litro per il gasolio. Staffetta Quotidiana stima che l’impatto complessivo delle nuove aliquote, Iva inclusa, possa valere circa cinque centesimi al litro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: