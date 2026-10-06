Accise sui carburanti, scaduta l'ultima proroga degli sconti

E' scaduto l'ultimo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio, l'ultimo varato dal governo e finanziato con tagli ai ministeri. In Gazzetta Ufficiale non compare alcun altro decreto per passare alle accise mobili, che sono sempre sconti fiscali sui carburanti, ma senza toccare i bilanci pubblici. E' la prima volta da marzo che non ci sono più tagli. Giovedì i ministri Pichetto Fratin e Urso si incontreranno con le imprese di raffinazione per avere un quadro, c'è da dire che alcune compagnie hanno applicato sconti autonomamente, come Eni, Ip, e Q8. La maggioranza ostenta comunque serenità.

Sempre il capogruppo al Senato ha parlato di elezioni politiche, dicendo che potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio insieme alle comunali. “Il difetto per il voto a settembre – ha spiegato – è che c'è poco tempo per la campagna elettorale, poi c'è la legge di bilancio, che è delicata. Per cui, potrebbe esserci l'esigenza di votare a maggio e potrebbe avere un senso votare insieme alle Comunali”.

Infine la presidente del Consiglio, che ieri ha incontrato il primo ministro sloveno, ha registrato la sua voce all'ufficio marchi contro i fake: Meloni ha così deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Nel video l'intervista a Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia







